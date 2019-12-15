ABD, Çinli iki diplomatı gizlice Washington'dan kovmuş!

ABD, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatı, Virginia eyaletindeki hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdikleri ve çalışanlardan birinin istihbarat çalışanı olduğuna inandıkları gerekçesiyle, eylülde gizlice kovduğu iddia edildi.

İNGİLİZCE TALİMATLARI ANLAMAMIŞLAR

Çinli diplomatların, eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla askeri üssün kontrol noktasında durdurulup, bölgeye giriş izni olmadıkları, geri dönüp üsten ayrılmaları gerektiğinin söylendiği ancak aracın uyarıya rağmen yoluna devam ettiği belirtildi. İtfaiye araçlarınca önü kesilen araçtaki diplomatların Amerikalı yetkililere, İngilizce talimatlarını anlamadıkları ve kaybolduklarını söylediği aktarıldı.

MASUM BİR OLAY DEĞİL

ABD'li yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceklerini iddia etti.

TARAFLAR SESSİZ KALDI

ABD ve Çin tarafından gündeme getirilmeyen Çinli diplomatların gizlice Washington'dan kovulması olayı Trump yönetiminde, Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği yönündeki endişeleri artırdığı şeklinde yorumlandı.

(AA)