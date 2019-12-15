  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,3870
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump "Yüzyılın Anlaşması" planını duyurmakta sabırsız gözüküyor! Trump "Yüzyılın Anlaşması" planını duyurmakta sabırsız gözüküyor!
ABD, Çinli iki diplomatı gizlice Washington'dan kovmuş! ABD, Çinli iki diplomatı gizlice Washington'dan kovmuş!
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM Beşiktaş-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM
Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
Dağda hayatını kaybetti, yanı başından ayrılmayan köpeğinin hüzünlü bekleyişi yürekleri burktu Dağda hayatını kaybetti, yanı başından ayrılmayan köpeğinin hüzünlü bekleyişi yürekleri burktu
Gaziantep, Kayserispor'u eli boş gönderdi Gaziantep, Kayserispor'u eli boş gönderdi
Savcının 'intihar' diyerek kapattığı Aysun'un dosyası yeniden açıldı: Terk ettiği erkek arkadaşı gözaltına alındı Savcının 'intihar' diyerek kapattığı Aysun'un dosyası yeniden açıldı: Terk ettiği erkek arkadaşı gözaltına alındı
Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek
Sivasspor, Fenerbahçe'ye şans tanımadı Sivasspor, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu
Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı
Dağ tepe yok, vatan, millet var Dağ tepe yok, vatan, millet var
ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi
Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor
Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz? Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz?
Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor! Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu
Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı
Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı
Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü
Türk İHA ve SİHA'ların yarın Geçitkale'ye ulaşması bekleniyor Türk İHA ve SİHA'ların yarın Geçitkale'ye ulaşması bekleniyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Aralık 2019 Pazar 19:04:03 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 19:30:45

ABD, Çinli iki diplomatı gizlice Washington'dan kovmuş!

ABD'nin, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde çalıştığına inanılan iki diplomatı, askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdikleri gerekçesiyle eylülde gizlice kovduğu iddia edildi. ABD ve Çin tarafından gündeme getirilmeyen olay, Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği şeklinde yankı buldu.

ABD, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatı, Virginia eyaletindeki hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdikleri ve çalışanlardan birinin istihbarat çalışanı olduğuna inandıkları gerekçesiyle, eylülde gizlice kovduğu iddia edildi.

İNGİLİZCE TALİMATLARI ANLAMAMIŞLAR

Çinli diplomatların, eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla askeri üssün kontrol noktasında durdurulup, bölgeye giriş izni olmadıkları, geri dönüp üsten ayrılmaları gerektiğinin söylendiği ancak aracın uyarıya rağmen yoluna devam ettiği belirtildi. İtfaiye araçlarınca önü kesilen araçtaki diplomatların Amerikalı yetkililere, İngilizce talimatlarını anlamadıkları ve kaybolduklarını söylediği aktarıldı.

MASUM BİR OLAY DEĞİL

ABD'li yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceklerini iddia etti. 

TARAFLAR SESSİZ KALDI

ABD ve Çin tarafından gündeme getirilmeyen Çinli diplomatların gizlice Washington'dan kovulması olayı Trump yönetiminde, Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği yönündeki endişeleri artırdığı şeklinde yorumlandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ