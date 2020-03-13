  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3341
  • Euro
    7,0249
  • Altın
    319,3810
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, Çin'in Washington Büyükelçisini "koronavirüs iddiaları" üzerine Dışişlerine çağırdı ABD, Çin'in Washington Büyükelçisini "koronavirüs iddiaları" üzerine Dışişlerine çağırdı
Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama
İspanya'da 376 bin kişinin yaşadığı bölge koronavirüsten karantinaya alındı İspanya'da 376 bin kişinin yaşadığı bölge koronavirüsten karantinaya alındı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu
Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı Azerbaycan ve Gürcistan korona virüs tehlikesi yüzünden sınırlarını kapattı
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Kovid-19 testi negatif çıktı Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin Kovid-19 testi negatif çıktı
Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü Macron, Trump'la koronavirüsü görüştü
Yaralı puhu tedaviye alındı Yaralı puhu tedaviye alındı
Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
İstanbul'da Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı zirve telekonferansla yapılacak İstanbul'da Almanya ve Fransa liderlerinin katılacağı zirve telekonferansla yapılacak
HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi HSK, mahkeme ve savcılıklara 'yeni tip koronavirüs'e ilişkin yazı gönderdi
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu Yunan Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların eşyalarına el koydu
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi
YÖK, 'koronavirüs tedbirlerini' açıkladı YÖK, 'koronavirüs tedbirlerini' açıkladı
Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 kişi artarak 1266'ya yükseldi
Litvanya'da lig iptal edildi, şampiyon Zalgiris Kaunas oldu Litvanya'da lig iptal edildi, şampiyon Zalgiris Kaunas oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın koronavirüs krizinin merkezi olduğunu açıkladı Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın koronavirüs krizinin merkezi olduğunu açıkladı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya yapılan koronavirüs test sonucu açıklandı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya yapılan koronavirüs test sonucu açıklandı
Almanya'da futbola koronavirüs engeli Almanya'da futbola koronavirüs engeli
İzmir’de kafede korkutan yangın İzmir’de kafede korkutan yangın
Meteoroloji hava durumu ile ilgili tarih vererek uyardı! Kar geliyor Meteoroloji hava durumu ile ilgili tarih vererek uyardı! Kar geliyor
AB'den koronavirüse karşı 37 milyar avroluk yatırım destek paketi AB'den koronavirüse karşı 37 milyar avroluk yatırım destek paketi
Türkiye'de 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Türkiye'de 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Mart 2020 Cuma 23:05:47 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 23:07:32

ABD, Çin'in Washington Büyükelçisini "koronavirüs iddiaları" üzerine Dışişlerine çağırdı

ABD, Çinli yetkililerin, "yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) Vuhan'a ABD ordusu getirdi" iddiası üzerine Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

ABD yönetimi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in, "Kovid-19'i Vuhan'a ABD ordusunun getirdiğini" iddia etmesi üzerine harekete geçti.

Amerikan medyasında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberlerde, söz konusu yetkilinin ağzından, "Büyükelçi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Kovid-19'la ilgili açıklaması üzerine çağrıldı." ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı ayrıca bir açıklama yapmadı.

ABD VE ÇİN ARASINDA VİRÜSÜN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın bu ülkede bulunduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.

Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER