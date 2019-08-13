  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5655
  • Euro
    6,2178
  • Altın
    263,6050
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık iyileştirme başarısı görüldü Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık iyileştirme başarısı görüldü
İtalya'da güvenoyuna gidilmesini öngören önergeler Senato'da reddedildi İtalya'da güvenoyuna gidilmesini öngören önergeler Senato'da reddedildi
TBMM Başkanı Şentop: Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz TBMM Başkanı Şentop: Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz
Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin soruşturmada yakalanan kişinin oğlu da gözaltına alındı Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin soruşturmada yakalanan kişinin oğlu da gözaltına alındı
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku 370 kilograma ulaştı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku 370 kilograma ulaştı
Trump'tan Hong Kong için sükunet çağrısı Trump'tan Hong Kong için sükunet çağrısı
Leylekler ölmesin diye 12 saatlik elektrik kesintisine gidildi Leylekler ölmesin diye 12 saatlik elektrik kesintisine gidildi
Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD ile Filistin ilişkileri İsrail'den bağımsız olmalı Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD ile Filistin ilişkileri İsrail'den bağımsız olmalı
Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kastamonu'da 127 yıldır sürdürülen gelenekte 127 kazan etli pilav ikram edildi Kastamonu'da 127 yıldır sürdürülen gelenekte 127 kazan etli pilav ikram edildi
Şanlıurfa'daki operasyonunda 14 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa'daki operasyonunda 14 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD, Çin'in bazı ürünlerine ilave vergileri ertelediğini açıkladı ABD, Çin'in bazı ürünlerine ilave vergileri ertelediğini açıkladı
Afganistan'da bomba patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Afganistan'da bomba patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: F-16'lar ve teçhizatlarının ödemesi ABD'ye gerçekleştirildi Bulgaristan Savunma Bakanlığı: F-16'lar ve teçhizatlarının ödemesi ABD'ye gerçekleştirildi
Denizli'deki depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor Denizli'deki depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor
Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar
Üç büyükler onu istiyordu! Umut Meraş'tan 4 yıllık imza Üç büyükler onu istiyordu! Umut Meraş'tan 4 yıllık imza
Antalya'da baraj gölünde kaybolan genç ölü bulundu Antalya'da baraj gölünde kaybolan genç ölü bulundu
Amasya'daki trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı Amasya'daki trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücreti ne kadar?
Muğla Fethiye'deki orman yangını söndürüldü Muğla Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
Drift yapan sürücü kendisini engellemeye çalışan yayayı ağır yaraladı Drift yapan sürücü kendisini engellemeye çalışan yayayı ağır yaraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ağustos 2019 Salı 20:48:00 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 20:51:01

ABD, Çin'in bazı ürünlerine ilave vergileri ertelediğini açıkladı

ABD yönetimi, Çin'den gelen başta bilişim-teknoloji ürünleri olmak üzere spesifik bazı ürünlere ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını erteledi.

ABD yönetimi, Çin'e getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için 15 Aralık tarihine kadar ertelediğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çinli yetkililer arasında yapılan son görüşmenin ardından bu kararın alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre ABD, 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine getirilen ilave yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanmasını 1 Eylül'den 15 Aralık'a erteledi.

İlave gümrük vergisi 3,5 ay ertelenen ürünlerin başında cep telefonu, laptop ve video oyun konsolu gibi bilişim-teknoloji ürünlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sağlık, güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili bazı ürünlerin ise ilave gümrük vergisi listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

"Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik"

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmayı çok istediğini söyledi.

Çinli yetkililerle yaptıkları son görüşmeye atıf yapan Trump, "Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bizden tarım ürünleri alacaklarını söylediler ancak şu ana kadar bu konuda beni hayal kırıklığına uğrattılar. Söylediklerini yapmadılar ya da ertelediler diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Hong Kong yorumu

Trump, Hong Kong'daki son duruma ilişkin soru üzerine, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu, ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadığını söylemişti. ABD Hazine Bakanlığı ise geçen haftaki açıklamasıyla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolar, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda beşinci gününe girerken yolcuların check-in işlemlerinin geçici durdurulduğu açıklanmıştı.

(AA)

Deneysel Ebola ilaçlarında büyük başarı!
Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar
Bulgaristan Savunma Bakanlığı açıkladı: F-16'lar 2023'e kadar teslim edilecek
Leylekler ölmesin diye elektrikler kesildi
9 kadın taciz ile suçladı! Kendini böyle savundu...
Drift yapmasını engellemeye çalıştı... Ağır yaralandı
MSB duyurdu: ABD’li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı
Feci kaza! Yeşilçam yıldızının oğlu gözaltına alındı
Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi
ABD İngiltere’ye söz verdi!
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ortaya çıktı
Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
Bayram tatili yolunda kaza bilançosu
Adriana Lima'yı mutlu eden jest
Tatilcilerin dönüş trafiği başladı
İkinci el satışında uyum süresi uzatıldı
Rumlar Akdeniz'de yeni bir kriz için tarih verdi
Gümrükte kalan 2 yarış otomobili meraklılarını bekliyor
"Savunma Sanayii"ndeki hamleler ekonomiyi uçuracak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ