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29 Kasım 2019 Cuma 07:57:34 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:41:30

Yeni dönemde yeni yüzler

AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. Olağan Kongre sürecini basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli talimatının milletin sesine kulak verilmesi, hissiyatının dinlenmesi ve milletin söyledikleri üzerinden kadroları takviye etmeleri olduğunu belirten Kandemir, bu talimata uygun çok geniş bir heyetin çalıştığını ifade etti.

YÜZDE 30 KADIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ömerler ve Haticeler bulmalıyız” talimatını hatırlatan Kandemir, talep ederek partiye gelenlerin olduğunu, bir kısmına da kendilerinin davet götürdüklerini anlattı. Özellikle kadınlara bu süreçte geniş bir alan açmak istediklerini kaydeden Kandemir, “Bizim yüzde 30 kotamız var. Her yönetimde en az yüzde 30 kadın olsun istiyoruz. Listelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Genç ve kadın sayımızda ciddi bir artış olacak. Çokça yeni yüz göreceğiz” dedi.

10 MİLYON ÜYE

AK Parti’nin yeni üye rakamlarını da paylaşan Erkan Kandemir, “Biz üye sayısı olarak Türkiye’nin en çok üyeye sahip siyasi partisiyiz. Bizim dışımızdaki partilerin toplam üye sayısı 2 milyon 691 bin. Tek başımıza bizim üye sayımızsa 10 milyon 397 bin. Memurların üye olamadığını düşünürsek, çok geniş bir tabana sahibiz” diye konuştu.

(Yenişafak)

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