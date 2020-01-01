ABD, Büyükelçiliğini basan İran'a böyle saldırabilir

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskın, içeride ve dışarıdaki bir kesimde şok etkisi yaratırken, yaşananların ülkedeki siyasi süreci de etkileyeceği belirtiliyor. Iraklı siyaset uzmanı Ali es-Suheyl, "Şii grupların ABD'nin Hizbulah Tugayları'na düzenlediği saldırıya Amerikan üslerine yönelik bir saldırıyla karşılık vermesi bekleniyordu. Ancak bu şekilde ellerini kollarını sallayarak büyükelçiliğe kadar girmeleri sürpriz oldu. Bu durum devam eden yeni başbakanı seçememe krizini daha da derinleştirir. ABD, İran'a yakın bir adayın başbakan seçilmesine asla izin vermeyecek. ABD yönetimi İran'a, Irak'ın içinde değil, Suriye ve Yemen'de desteklediği gruplara saldırarak zarar vermeyi seçebilir" analizini yaptı.

Iraklı siyaset uzmanı Ali es-Suheyl, elçilik baskınının muhtemel siyasi ve toplumsal yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik girişimi şaşkınlıkla takip ettiklerini söyleyen Suheyl, "Şii silahlı grupların taraftarlarının kapalı olan korunaklı Yeşil Bölge'ye girmesi ve ABD Büyükelçiliğini basması hem hükümet hem de yabancı misyon temsilciliklerinde şok etkisi yarattı. Bu grupların, ABD'nin Hizbulah Tugayları'na düzenlediği saldırıya Amerikan üslerine yönelik bir saldırıyla karşılık vermesi bekleniyordu. Ancak bu şekilde ellerini kollarını sallayarak büyükelçiliğe kadar girmeleri sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

"İRAN IRAK'TA BULUNAN ŞİİLER ARASINDAKİ POPÜLARİTESİNİ KORUYOR"

Şii milis grupların İran'ın desteğini alarak ABD Büyükelçiliğine girmesiyle bazı mesajlar verilmek istendiğini belirten Suheyl, şunları kaydetti:

"Bu grupların ABD Büyükelçiliğine girmesi, söz konusu silahlı grupların Irak'ta hala güçlü bir tabanı olduğunu ve İran'ın da hala Şiiler arasındaki popülaritesini koruduğunu gösteriyor. Büyükelçilik binasına yazılan '(Kasım) Süleymani liderim' ibaresi de bunu gösteriyor."

Suheyl ayrıca Şii milis güçlerin elçilik baskınının, bu oluşumların yabancı misyon temsilciliklerine istedikleri zaman zarar verebilme gücüne sahip olduklarını da ortaya koyduğunu savundu.

Elçiliği basan grupların binanın tam olarak içine girmeyi tercih etmediğine dikkati çeken Suheyl, bunun nedenini ise "içeri girdikleri takdirde ABD askerlerinin kendilerine silahla karşılık verilebileceği endişesi" şeklinde açıkladı.

"YENİ BAŞBAKANI SEÇMEME KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİR"

Suheyl, ülkesinin İran ile ABD arasındaki çekişme sahası haline geldiğini vurgulayarak, "İran ile ABD arasındaki çekişme ve savaşın kurbanları ne yazık ki Iraklılar oluyor. Eğer güçlü bir başbakana sahip olunsaydı insanların bu şekilde Yeşil Bölge'ye girişine izin verilmezdi." diye konuştu.

Yaşananların yeni başbakanın belirlenmesine ilişkin süreci de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Suheyl, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durum devam eden yeni başbakanı seçememe krizini daha da derinleştirir. ABD, İran'a yakın bir adayın başbakan seçilmesine asla izin vermeyecek ve seçilecek başbakandan bir daha bu tür saldırıların yaşanmaması için teminat alacak. Bu da sürecin daha da uzayacağı anlamına geliyor."

Suheyl, ABD'nin İran'a yönelik hamlesine dair ise "ABD yönetimi İran'a, Irak'ın içinde değil Suriye ve Yemen'de desteklediği gruplara saldırarak da zarar vermeyi seçebilir." öngörüsünde bulundu.

NE OMUŞTU?

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne ABD tarafından düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmiş ve binaya zarar vermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı suçlamıştı.

IRAK'TAKİ BAŞBAKANLIK KRİZİ

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Ancak geçen süreye rağmen ülke hala yeni başbakanını belirleyemedi.

Son olarak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 26 Aralık'ta İran'a yakın Bina Koalisyonu'nun başbakan adayı Esad İdani'ye hükümeti kurma görevi vermeyeceğini ve bu yöndeki baskıların devam etmesi halinde istifaya hazır olduğunu açıklamıştı.

AA