ABD, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti

ABD Başkanı Trump, Brezilya'ya ilişkin daha önce açıkladığı adımını resmileştirdi. Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği memorandumla Brezilya'yı resmen ‘NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti.

Buna göre Brezilya, artık ABD nezdinde özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendirilecek.

Böylece Brezilya, ABD'den silah alımlarında öncelikli olacak, Pentagon’un düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar gerçekleştirebilecek.

Trump, mayıs ayında Brezilya’ya bu statüyü tanıma konusundaki niyetini Kongre’ye iletmişti.

ABD’nin söz konusu statüyü tanıdığı ülkeler arasında Avustralya, İsrail ve Japonya yer alıyor.

İKİ LİDERİN İLİŞKİSİ BİR HAYLİ YAKIN

'Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocakta göreve başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye düzenlemişti. Bolsonaro’yu Beyaz Saray’da ağırlayan Trump, Brezilya’nın NATO üyeliğini de gündeme getirmişti.

Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ile bir hayli yakın ilişki kurmasıyla biliniyor.

(Sputnik)