ABD Başkanlık yarışının adaylarından Bloomberg: Trump'tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum

ABD'de 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den yarışa giren milyarder işadamı Michael R. Bloomberg, servetini kampanya için seferber etmesine parti içindeki rakiplerinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Dev finans, yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg L.P.'nin sahibi olan, Forbes'e göre 53.4 milyar dolarlık servetiyle Amerika'nın en zengin 8. kişisi olan Bloomberg, emlak krallığı ve reality şov yıldızlığından ABD Başkanlığına yükselen Donald Trump'ı sandıkta yenmek için tüm servetini harcamaya hazır olduğunu belirtti.

Cumartesi günü kampanya otobüsüyle Teksas eyaletini turlayan Bloomberg, Reuters muhabirinin Demokrat Parti'nin diğer aday adayları tarafından 'seçimleri satın almaya çalışmakla' suçlandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Bir numaralı öncelik, Donald Trump'tan kurtulmak. Ben de Trump'tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum. Az mı çok mu harcamamı istersiniz? Diyeceklerim bu kadar."

(Reuters)