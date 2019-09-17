ABD Başkanı Trump'tan: İran'a askeri müdahale orantılı bir yanıt olur
ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığı konusunda kısa sürede net bir sonuca varacaklarını belirten Trump, "Bundan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.
"Orantılı olacağını düşünüyorum"
Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıya karşılık olarak İran'a ABD'nin askeri bir saldırının bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump, "Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet. " yorumunda bulundu.
Trump, Aramco saldırısı nedeniyle petrol fiyatalarındaki artışın ABD'yi etkilemeyeceğini kaydetti.
(AA)
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