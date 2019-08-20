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20 Ağustos 2019 Salı 18:08:09 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 18:12:23

ABD Başkanı Trump'ın "Keşmir" girişimi

Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan ile Pakistan arasında gerilimin düşürülmesi girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Cammu Keşmir'de bu ay çoğu genç erkek gösterici olmak üzere binlerce kişi gözaltına alındı.

Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin azaltılmasına yönelik girişimini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Han, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.  

Trump'ın, Hindistan ile Pakistan arasında gerilimin düşürülmesi girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Han, Hint güvenlik güçlerini Azad Keşmir'de sivil halkı hedef almakla suçladı.

Han, gerilimin artmasından bu yana Azad Keşmir'de 35 kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

CAMMU KEŞMİR'E GÖZLEMCİ GÖNDERMESİ ÇAĞRISI YAPTI

Cammu Keşmir'de gıda sıkıntısı ve insani krizin derinleşebileceği uyarısında bulunan Serdar Mesud Han, uluslararası örgütlere insan haklarının izlenmesi ve gıda yardımı için Cammu Keşmir'e gözlemci göndermesi çağrısı yaptı.

Han, bölgenin özel statüsünün kaldırılmasının "uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini" belirterek, uluslararası topluma, Yeni Delhi hükümetine Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağını ve diğer kısıtlamaları kaldırması için baskı yapması çağrısında da bulundu.

- Cammu Keşmir'de binlerce kişi gözaltına alındı

Öte yandan Cammu Keşmir bölgesinde, çoğu genç erkek gösterici olmak üzere binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey üç Keşmirli emniyet yetkilisinin, Associated Press ajansıyla paylaştığı bilgide, Cammu Keşmir'de bu ay 2 bin 300 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların büyük bölümünü ise genç erkek protestocuların oluşturduğu kaydedildi.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.

Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.

Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.

Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

(AA)

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