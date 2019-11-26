ABD Başkanı Trump'a şok! Anket sonuçları açıklandı

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumların ardından, seçmenlerin Trump'ın azline yönelik fikirlerinde bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

CNN'in yaptığı bir ankete göre, Trump'ın azlini destekleyen ya da karşı çıkan seçmenlerin görüşlerinde, 5 günlük kamuya açık oturumlar sürecinde herhangi bir değişiklik olmadı.

Buna göre seçmenlerin yüzde 50'si Trump'ın azledilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 43'ü de Trump'ın görevinde kalması gerektiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 7'si ise tarafsız kalmayı tercih etti.

Söz konusu oranların, ekim ayında yapılan anketlerle aynı olduğu vurgulandı.

CNN, anketi 21-24 Kasım'da 1007 seçmen üzerinde yaptı.

AA