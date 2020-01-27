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27 Ocak 2020 Pazartesi 21:36:57 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 21:47:05

ABD Başkanı Trump, sözde İsrail-Filistin barış planını yarın açıklayacak

ABD Başkanı Trump, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz. Başbakanın ve birçok Arap ülkesinin desteğine sahibiz. Sanıyorum sonunda Filistinlilerin de desteğini alacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İkili kapalı görüşmeden önce Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planını yarın açıklayacağını söyledi.

Trump, "Yarın öğlen 12:00'de (TSİ 20:00) planı açıklayacağız. Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlilere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz. Başbakanın ve birçok Arap ülkesinin desteğine sahibiz. Sanıyorum sonunda Filistinlilerin de desteğini alacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin tarafının ilk başta anlaşmayı kabul etmeyeceğini ancak zaman içinde bunu kabul edeceklerine inandığını belirten Trump, "Bu aslında onlar için çok iyi bir anlaşma. İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz. Şimdilik onlar olmadan anlaşma da yapmayız. Fakat sorun değil." diye konuştu.

Netanyahu da Filistin tarafının kabul etmediği anlaşmanın çok büyük ve İsrail için çok değerli olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Bu yüzyılın anlaşması." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, geçen hafta yaptığı duyuruda, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD Başkanı Trump ile Washington'da bir araya geleceğini ve Ortadoğu planının bu görüşmeler sırasında açıklanacağını bildirmişti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması Planı" diye adlandırdığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

AA

 

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