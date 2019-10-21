ABD Başkanı Trump: PKK/YPG'lilere onları 400 yıl koruyacağımıza dair bir söz vermedik
ABD Başkanı Donald Trump, "PKK/YPG Suriye'deki belli yerlerde çekiliyor. PKK/YPG'lilere onları 400 yıl koruyacağımıza dair bir söz vermedik" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "PKK/YPG Suriye'deki belli yerlerde çekiliyor. PKK/YPG'lilere onları 400 yıl koruyacağımıza dair bir söz vermedik." dedi." ifadesini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.
Trump, "Güzel haberler geliyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.
Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.
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