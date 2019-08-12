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12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:58:01 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:17:01

ABD başkanı Trump, Green Card ve oturum hakkı kriterlerini değiştirdi

ABD başkanı Trump, Green Card (Yeşil Kart) ve oturum hakkı elde edilebilmesi için sosyal yardım almama şartının yanına, bir de eğitim ve gelir durumu kriterlerini ekledi.

ABD, yeşil kart ve vize başvurularını reddetmeyi kolaylaştıran bir düzenleme yayınladı.

YETERLİ GELİR VE EĞİTİM SEVİYESİ
Yeni düzenlemeye göre, yeterli geliri ya da eğitim seviyesinde olmayanların başvuruları reddedilebilecek. Sağlık, gıda veya lojman yardımı gibi devletin sosyal imkanlarından faydalanan kişilere Yeşil Kart veya oturum vizesi verilmeyecek.

"BU ÜLKEYE GELEN İNSANLARIN KENDİLERİNE YETTİKLERİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"
Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Ken Cuccinelli değişikliğin ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajlarını yansıttığını belirterek "Bu ülkeye gelen insanların kendilerine yettiklerini görmek istiyoruz. Bu, Amerikan Rüyası’nın en temel prensibi" dedi.

544 BİN BAŞVURUDAN 382 BİNİ ETKİLENECEK
Hali hazırda yürürlükte olan kanunlar, sadece doğrudan para yardımı alan kişilerin Yeşil Kart almasını yasaklıyordu. Ekim ortasında uygulamaya başlanacak olan sistemin yasal göçmen sayısını ciddi oranda azaltması bekleniyor. Özellikle birçok düşük gelirli göçmen aile olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir. ABD’de her sene ortalama 544 bin kişi yeşil karta başvuruyor. Bunlardan 382 bininin yeni yönetmelikten etkilenmesi bekleniyor.

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