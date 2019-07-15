ABD Başkanı Trump: Gidip kendi ülkelerinizi düzeltin!

Trump'ın söz konusu açıklamasında, hangi üyelerden bahsettiği bilinmese de söz konusu açıklamalar, ABD Başkanı'nın Alexandria Ocasio-Cortez ve İlhan Omar'ın 'nereden geldiklerini bile bilmediği' itirafının ardından geldi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Aslen yönetimlerinin tam bir facia durumda olduğu, yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerden gelen 'ilerici' kadın Demokrat Kongre Üyelerinin şimdi acımasızca ABD vatandaşlarına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini görmek çok ilginç. Neden ülkelerine geri dönüp tamamen yıkılmış suçla dolu bu yerleri düzeltmek için çalışmıyorlar? Ondan sonra geri dönüp bize bunun nasıl yapıldığını gösterirsiniz. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var" dedi.

Bu eleştirilere tepki gösteren Nancy Pelosi Trump'ı 'yabancı düşmanlığı yapmakla' suçladı.

Kongre üyesi Tlaib, Trump'ın 'görevini kötüye kullanmakla suçlanması gerektiğini' söyledi.

Ocasio-Cortez de Twitter mesajında "Bizi seçen Amerika'yı kabul kabullenememesinin üstüne, bizim sizden korkmadığımızı da kabullenemiyorsunuz" dedi.

Ilhan Omar da Trump'ın 'beyaz milliyetçiliği körüklediğini' belirtip ABD Başkanı için "gördüğümüz en kötü, en yolsuz, en beceriksiz başkan" ifadelerini kullandı.

Pressley de Trump'ın tweetinin görüntüsünü paylaşıp "Irkçılık böyle bir şey. Biz ise demokrasiyiz" dedi.

Başkanlık için adaylığını koyan Demokrat Senatör Elizabeth Warren da Trump'ın tweetleri için 'ırkçı ve yabancı düşmanı saldırı' yazdı.