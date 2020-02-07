ABD Başkanı Trump: Demokratlar 'Trump ile geçinememe sendromuna' tutulmuşlar

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'daki ön seçimler, azil soruşturması ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "Birliğin Durumu" konuşma metnini yırtması üzerinden Demokratlar'a yüklenerek, "Demokratlar 'Trump ile geçinememe sendromuna' tutulmuşlar" dedi.

Trump, Kuzey Carolina eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Pelosi'nin "Birliğin Durumu" konuşmasının ardından konuşma metnini yırtmasına ilişkin Trump, "Bu korkunç bir şeydi. Her şeyden önce elindeki resmi bir belge ve onu yırtmaya hakkınız yok. Pelosi'nin yaptığı yasa dışıydı. Yasayı ihlal etti." değerlendirmesinde bulundu.

Pelosi'nin konuşma metnini yırttığını o anda fark etmediğini, sonra kendisine söylendiğini belirten Trump, "Pelosi'nin yaptığı Kongre'ye ve bu ülkeye saygısızlık." diye konuştu.

"DEMOKRATLAR 'TRUMP İLE GEÇİNEMEME SENDROMUNA' TUTULMUŞLAR



Trump, Demokratların kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturmasından aklanarak çıkmasına ilişkin ise "Demokratların tarafında çok fazla kötü niyet olduğunu düşünüyorum. Resmen delirdiler. 3 yılda birçok insandan daha çok şey yaptım. Ama Demokratlar yapıcı insanlar değil. Demokratlar 'Trump ile geçinememe sendromuna' tutulmuşlar." dedi.

Ayrıca ABD Kongresinin bu azil soruşturmasını da kayıtlardan çıkarması gerektiğini savunan Trump, "Benim Temsilciler Meclisindeki azlimi kayıttan çıkarmalılar mı? Bence çıkarmalılar, çünkü bu düzmece bir süreçti. Tamamen siyasi bir düzmeceydi." ifadesini kullandı.

Şİ İLE GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ



Trump, dün akşam Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını hakkında telefonda görüştüklerini söyledi.

Çin'in salgın konusunda elinden geldiğini yaptığının altını çizen Trump, "Zor bir durum ama çok iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum." dedi.

Trump, bir gazetecinin "Çin'in koronavirüs salgınındaki gerçek rakamları sakladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Hayır. Çin bu konuda çok çalışıyor." diye yanıt verdi.

TWİTTER ÜZERİNDEN DE DEMOKRATLARA YÜKLENDİ

Öte yandan Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla Demokratlara Iowa'daki ön seçim sonuçlarını açıklayamamaları üzerinden yüklendi.

Trump, "Demokrat Parti, Iowa'daki oyları saymayı durdurdu. Görünüşe göre bilgisayarlarının beyni yanmış. Kimse gerçek kazananın kim olduğunu bilmiyor. Belki de Uykucu Joe (Biden) kazandı ama öyle de durmuyor. Milyonlarca dolar para harcadılar ve hiçbir şey elde edemediler. Ama Iowa'daki zaferim çok büyük." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Iowa ve New Hampshire eyaletlerinin ilk ön seçim adresleri olma geleneğinin de kendi başkanlığı süresince devam edeceğini belirtti.

AA