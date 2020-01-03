ABD Başkanı Trump: Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık
ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı. Trump, İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.
Trump, İran rejiminin bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu, ancak İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söyledi.
Dün gece bir savaşı durdurmak için harekete geçtik, savaş başlatmak için değil.
ABD ordusu Süleymani'yi benim emrimle öldürdü. ABD uzun zamandır yapması gerekeni yaptı.
İran halkına derin bir saygım var ama İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz. Kasım Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü.
Süleymani, Ortadoğu'da binlerce masum insanı öldürdü ve terör saldırıları düzenledi. ABD'ye veya müttefiklerine saldıran herkesin peşine düşeriz.
AA
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