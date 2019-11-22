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22 Kasım 2019 Cuma 20:20:21 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 21:21:53

Trump: Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir

ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturması hakkında "Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fox News kanalında yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanarak, gündemi değerlendirdi.

Azil soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulunan Trump, "Elinizde hiçbir şey yokken bir başkanı azletmenin çok zor olduğunu düşünüyorum." dedi.

Trump ayrıca, azil davasının Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda Senato'da kurulacak mahkemeyi de memnuniyetle karşılayacağını vurgulayarak, "Bir mahkeme kurulmasını isterim. Ortada hiçbir şey yok." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin "tamamen usullere uygun olduğunu" vurgulayan Trump, "Eğer Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir." yorumunu yaptı.

"MUHBİRİN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, Beyaz Saray'daki bir program esnasında da azil soruşturmasına ilişkin, "Adına azil denilen büyük oyuna karşı muhteşem bir hafta geçirdik. Büyük bir destek aldık. Cumhuriyetçi Parti’nin daha önce bu kadar büyük bir destek aldığını gördüğümü sanmıyorum." diye konuştu.

Zelenskiy-Trump görüşmesini ihbar ederek azil soruşturmasının fitilini ateşleyen muhbire yönelik soruya ilişkin Trump, "Ne muhbiri? Ortada bir muhbir olduğunu düşünmüyorum. Bu muhbirin sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü onun raporunda yazdıklarıyla benim telefon görüşmesinde söylediklerim uyuşmuyor." dedi.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması ilgi çekmişti.

Beyaz Saray görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi geçen aydaki oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

TRUMP'TAN HON KONG İLE İLGİLİ İLGİNÇ AÇIKLAMA:  BEN OLMASAYDIM...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolara ilişkin, "Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu." dedi.

Trump, Fox News kanalında yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanarak, Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'e karşı Hong Kong'u koruduğunu savunan Trump, "Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu." diye konuştu.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'un dışında bir milyon asker tutuyor ve sırf ben istedim diye bu askerler içeri girmiyor. Ben Şi'ye 'Lütfen bunu yapma, bunun ticaret anlaşmasına çok büyük olumsuz etkisi olur' dedim." ifadelerini kullandı.

Çin ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Hong Kong'un yanında durmalıyız ama ben aynı zamanda Çin lideri Şi'nin de yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.

HONG KONG TASARISI SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongrenin her iki kanadından da geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzalayıp imzalamayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

HONG KONG'DAKİ PROTESTOLAR

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

AA

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