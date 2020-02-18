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18 Şubat 2020 Salı 22:26:39 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 23:14:49

ABD Başkanı Trump: ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil

ABD Başkanı Trump, "Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyle iş yapılmasını kolaylaştırmak istediğini belirterek, "Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Trump, General Electric (GE) ve Fransız firması Safran'ın ortak girişimi olan CFM International firmasınca üretilen jet motorlarının Çin'e teslimatının durdurulmasını öngören bir tasarının gündemde olduğuna ilişkin ABD medyasında yer alan haberlere Twitter'dan yanıt verdi.

"ÇİN'İN JET MOTORLARIMIZI ALMASINI İSTİYORUM"

Trump, şunları kaydetti:

"Biz ürün ve mallarımızı Çin ve diğer ülkelere satmak istiyoruz. Ticaret denilen şey budur. Bizimle iş yapılmasını imkansız hale getirmek istemiyoruz. Bu sadece siparişlerin başka bir yere gideceği anlamına gelir. Örneğin, Çin'in dünyanın en iyisi olan jet motorlarlarımızı almasını istiyorum. Kongre tarafından tasarlanmış olanlar da dahil olmak üzere bazı düzenlemelerin dolaştığı gördüm, bunlar gülünç şeyler."

"ABD İŞ YAPMAYA AÇIK"

Trump, ABD'nin iş yapmaya açık olduğunu ve yönetimindeki herkese talimat verildiğinin altını çizerek, "ABD ile iş yapmayı kolaylaştırmak istiyorum, zorlaştırmak değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında, Trump yönetiminin General Electric (GE) ve Fransız firması Safran'ın ortak girişimi olan CFM International firmasınca üretilen jet motorlarının Çin'e teslimatının durdurulmasını düşündüğü yönünde haberler yer almıştı.

Söz konusu haberlerde, CMF International'a Çin'e jet motoru ihraç etmesini sağlayan bir lisansın verilmesinin reddedilebileceği bildirilmişti.

ABD VE ÇİN TİCARET ANLAŞMASI

Çin Ticaret Bakanlığı, bu yılın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da Çin-ABD ticaret anlaşmasının birinci fazını imzalamıştı. Anlaşma iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanmıştı.

Çin Devlet Konseyi de şubat ayının başında, ABD'den ithal edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe iki arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi yapılacağını duyurmuştu.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

AA

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