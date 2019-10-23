ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için talimat verdim
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıkları:
Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdim
Suriye’den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi
Ortadoğu'daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil.
Ayrıntılar az sonra...
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