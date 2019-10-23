ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıkları:

Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdim

Suriye’den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi

Ortadoğu'daki savaşlar için 9 trilyon dolar harcadık fakat tüm bu çabalardan sonra bile Ortadoğu daha güvenli bir yer değil.

Ayrıntılar az sonra...