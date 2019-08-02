ABD Başkanı Donald Trump: Çin'i vergiye boğacağız
ABD Başkanı Donald Trump 1 Eylül tarihinden itibaren Çinden ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını ve bu ek gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyine çıkartılabileceğini söyledi ve Çin ile bir ticaret anlaşması imzalanana dek 'Çini vergiye boğacaklarını' duyurdu.
Resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda Trump şunları yazdı: "Temsilcilerimiz, Çin´le gelecekte imzalayacağımız ticaret anlaşmasına yönelik yapıcı görüşmeler gerçekleştirdikleri Şangay´dan yeni döndü. Üç ay önce Çin´le bir anlaşmaya vardığımızı sanıyorduk fakat imzalanmasından hemen önce Çin yeniden müzakerelere başlamak istedi. Çin ayrıca yakın zamanda ABD´den tarım ürünleri alacağını da söylemişti fakat bunu yapmadı. Bunun yanında yakın dostum Başkan Xi ABD´ye yapılan Fentayl satışını durduracağını söyledi fakat bu asla olmadı ve birçok Amerikalı ölmeye devam ediyor. Ticari görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmeler boyunca ABD, Çin´den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10´luk küçük bir vergi daha uygulayacak. Bu vergi, yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününü kapsamayacak. Çin´le görüşmelerimize devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."
(DHA)
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