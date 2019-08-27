ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: ABD, her zaman İsrailin yanında olacak

İsrail ordusunun Lübnan´ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere düzenlediği hava saldırısı sonrası Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hava saldırısını kınayarak bunun `savaş ilanı´ anlamına geldiğini belirtmişti.

Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, resmi sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´yu aradığına dair açıklamada bulundu. Pence, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD, İsrail´in olası tehditlere karşı kendini savunma hakkını sonuna kadar destekliyor. Başkan Donald Trump yönetimi dâhilinde ABD her zaman İsrail´in yanında olacak".

(DHA)