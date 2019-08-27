ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: ABD, her zaman İsrailin yanında olacak
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aounun, İsrailin hava saldırısını kınayarak bunun savaş ilanı anlamına geldiğini belirtmesinin ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD, İsrailin olası tehditlere karşı kendini savunma hakkını sonuna kadar destekliyor" açıklamasını yaptı.
İsrail ordusunun Lübnan´ın doğusunda Suriye sınırına yakın bölgelere düzenlediği hava saldırısı sonrası Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hava saldırısını kınayarak bunun `savaş ilanı´ anlamına geldiğini belirtmişti.
Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, resmi sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu´yu aradığına dair açıklamada bulundu. Pence, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. ABD, İsrail´in olası tehditlere karşı kendini savunma hakkını sonuna kadar destekliyor. Başkan Donald Trump yönetimi dâhilinde ABD her zaman İsrail´in yanında olacak".
(DHA)
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