ABD Başkan adaylığından çekildi! Trump'tan ilk açıklama

Teksas'tan eski Kongre üyesi olan Beto O'Rourke, Demokrat başkan aday adaylığından çekildiğini Twitter hesabından duyurdu.

O'Rourke, "Bizim kampanyamız her zaman net bir şekilde görmek, dürüst konuşmak ve kararlı davranmak oldu ve bu yüzden ülkeye hizmetime aday olarak devam etmeyeceğim" mesajını paylaştı.

Kendisine ve kampanyasına destek verenlere teşekkür eden O'Rourke, bundan sonra "salgın" olarak değerlendirdiği ABD'deki silahlı saldırılar konusundaki silah yasası ve ırkçılık ile iklim değişikliği gibi alanlarda mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eyvah! Beto yarıştan çekildi oysa ki başkan olmak için doğduğunu söylemişti. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER ADAYLARIN DURUMU

Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor.

Biden ve Warren'ı takip eden Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ise geçirdiği kalp krizi ve sağlık sorunları nedeniyle ivme kaybettiği yorumları yapılıyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında olduğu Demokrat 9 aday adayı başkanlık yarışından çekilirken 17 aday ise hala kampanyasını sürdürüyor.