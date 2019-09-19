ABD basını: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor

İsrail’de resmi sonuç olmayan rakamlara göre, nisan ayında olduğu gibi gidilen erken seçimde de hükümeti kurabilmek için yeterli sandalye sayısına yine hiçbir partinin tek başına ulaşamadığı anlaşılıyor.

Büyük hezimet yaşayan Netanyahu’nun koalisyon hükümetini kurabilmesi için akla ilk gelen seçenek, hükümetin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik politikaları nedeniyle geçen yıl Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Avigdor Liberman'ın kapısını çalmak olarak gösteriliyor.

Büyük hezimet yaşayan Netanyahu’nun koalisyon hükümetini kurabilmesi için akla ilk gelen seçenek, hükümetin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik politikaları nedeniyle geçen yıl Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Avigdor Liberman'ın kapısını çalmak olarak gösteriliyor.

Önceki gün ABD Başkanı Trump’a telefonla ulaşmaya çalışan Netanyahu, olumlu bir cevap alamadı. Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgiye göre Trump, İsrail’de yeniden seçime gidilmesinin muhtemel olduğunu belirterek “Bizim ilişkimiz İsrail ile. Ne olduğunu göreceğiz” dedi.

Netanyahu, seçim kampanyasında da Trump'ın ismini sıkça kullanmıştı. Seçim afişlerine ABD lideri ile çekilen fotoğraflarını yerleştiren Netanyahu, Golan Tepeleri'ne "Trump şehri" kurulması kararı da almıştı.

(Yeni ŞAfak)