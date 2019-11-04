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04 Kasım 2019 Pazartesi 00:44:56 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 00:47:35

ABD basını Sovyetler Birliği’nin son gizli uçağı MiG-31'yi anlattı

ABD basını, Rusya’nın geliştirdiği hipersonik füze taşıyabilen MiG-31 uçağıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. ABD'liler dördüncü nesil önleme avcı uçağı MiG-31’in Sovyetler Birliği’nin son yıllarında Batı ülkeleri için bilmece olduğunu yazdı. İşte hala bir 'bilmece' olarak adlandırılan MiG-31’in özellikleri

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), şu anda Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyan dördüncü nesil önleme avcı uçağı MiG-31’in Sovyetler Birliği’nin son yıllarında Batı ülkeleri için bilmece olduğunu yazdı.

'DIŞARIYA İHRAÇ EDİLMİYOR'

Yazıda, bu uçağın Batılı ülkeler için bir sır olmasının nedeninin, Rusya'nın uzun sınır çizgilerini korumak için kullanılan MiG-31'in sadece ülke ihtiyaçları için üretilmesi ve dışarıya ihraç edilmemesi olduğu kaydedildi.

ÖZELLİKLERİNİ BÖYLE SIRALADI

MiG-31 jetinin MiG-25'in geliştirilmiş bir türevi olduğuna dikkat çeken dergi, yeni uçağın eskisinden farklı özelliklerini alt yarımküredeki hedefleri radar sistemiyle tespit edebilmek, hipersonik hızlarda düşük irtifada uçabilmek ve daha gelişmiş silah sistemleri ile donatılmış olmak şeklinde sıraladı.

Daha önce Amerikan We Are The Mighty portalı, Sovyet yapımı MiG-25 (NATO kod adı Foxbat) önleme avcı uçağının 50 yıl önce üretilmiş olmasına rağmen 2.8 ve hatta bazı durumlarda 3.2 Mach'a ulaşabilen dünyanın en hızlı ve en yüksek irtifa uçağı olmaya devam ettiğini yazmıştı.

MİG-31'İN ÖZELLİKLERİ

-Yüksek irtifa önleme uçağı aynı zamanda son yapılan geliştirmeler ile yer hedeflerine de karşıda etkili hale getirilmiştir.

-Uçak dünyadaki mekanik olarak en iyi performansa sahip uçağı olarak bildirilmektedir.

-Çok hızlı bir uçak olup aynı zamanda manevra kabiliyeti çok yüksektir.

-NATO kod adı “Foxhound”dur.

-Mig 31 savaş uçağının uzunluğu yaklaşık olarak 21,5 metre olup, yüksekliği 6,6 metredir.

-Kanat açıklığı 14 metredir.

-Mig-31'in ağırlığı 41 tondur.

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