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05 Şubat 2020 Çarşamba 10:59:44 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 11:06:20

ABD, Avrupa kıtasına en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştiriyor! Sirenler çaldı harekete geçildi

ABD kuvvetleri son 25 yıl içinde Avrupa kıtasına en büyük askeri sevkiyatnı gerçekleştirecek. Bölgedeki NATO müttefikleri, Defender-Europe 2020 kapsamında gerçekleşecek tatbikatlara 37 bin askerle katılıyor. NATO'nun Rus sınırına yakın noktalarda artan tatbikatları, "Büyük savaşın hazırlığı mı?" sorusunu akıllara getiriyor.

NATO'nun Rus sınırına yakın noktalarda artan tatbikatları, dünya kamuoyu tarafından endişe ile takip edilirken, NATO askeri varlığını Rus sınırına yakın noktalarda daha fazla hissetirmeye başladı.

Bu tatbikatlardan en büyüğü olacak Europe Defender-2020' adıyla bilinen NATO tatbikatlarında, ABD kuvvetlerinin son 25 yıl içinde Avrupa kıtasına en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştireceği bildiriliyor.

İlk birliklerin manevraları, tatil sezonu bittikten sonra Şubat ayında, Almanya da dahil olmak üzere 18'den fazla NATO üyesinin katılımıyla başlayacak.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, Defender-Europe 2020'ye 18 ülkeden toplam 37 bin asker katılacak. Bu tatbikatlar yaklaşık beş ay sürecek ve çoğunlukla Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde gerçekleştirilecek. Faaliyetlerin büyük bir kısmının nisan ve mayıs aylarında yapılması planlanıyor. 

Rusian Today'in (RT) askeri analisti emekli Albay Mikhail Khodarenok, NATO'nun 25 yılı aşkın süredir en büyüğü tatbikatının hedefinin ABD birliklerini Polonya ve Baltık ülkelerine yerleştirmek. Khodarenok'a göre tatbikatın bir parçası olarak, 20 bin kadar ABD askeri, 13 bin araç ve ekipman ile Avrupa'ya konuşlandırılacak.

RUSYA'YA KARŞI DEĞİL

Defender Europe 2020 kapsamında yapılacak tatbikatlara ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Andrew Rohling, 'Askeri manevralar belirli bir ülkeyle karşı değil. Herhangi bir krize hızla yanıt vermeyi amaçlıyor.' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, bazı Rus makamlarının iddialarına cevap olarak, 'Defender Europe 2020, belirli bir ülkede karşı değildir.' açıklamasında bulundu.

'BÜYÜK SAVAŞIN HAZIRLIĞI' İDDİASI

2019'un sonunda tatbikatların gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Rusya Genelkurmay başkanı General Valery Gerasimov, Baltıklar ve Karadeniz'de ABD liderliğinde artan NATO askeri tatbikatlarını 'ittifakın büyük bir askeri çatışmaya hazırlığı' olarak niteledi.

Gerasimov açıklamasında, 'Tatbikatlar, NATO'nun birliklerini büyük bir askeri çatışmaya girmesi için bilinçli bir şekilde eğittiğini gösteriyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Rus komutan, ABD'nin askeri gücünü Rus sınırlarına doğru genişletmenin yanı sıra, Moskova'nın ulusal güvenliğine tehdit eden balistik füze rampalarını Avrupa'da yaymaya devam ettiğini belirtti.

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