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13 Ocak 2020 Pazartesi 22:36:53 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 22:38:49

'ABD, askerlerin azaltılması konusunda Irak liderliğiyle birlikte çalışacak'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Irak'taki askeri varlığını azaltması konusunda Irak liderliğiyle işbirliği yapacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Irak'taki askeri varlığını azaltması konusunda Irak liderliğiyle işbirliği yapacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen haftalarda Irak parlamentosunun, yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında ABD'nin Irak'ta çıkarlarını muhafaza edeceğini belirten Pompeo, ülkedeki asker sayısını azaltmak için Irak liderleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Pompeo, "Nihayetinde Irak'taki askeri durumumuz nasıl çözüme kavuşacak? Doğru yere ulaşmak için Irak'ta gerektiği gibi seçilmiş liderlerle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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