ABD askerleri PKK mezarlığında
Suriye’de petrol bölgelerinde PKK’lılarla devriye atan ABD askerleri, Haseke’de terör örgütünün Xebat Şehitliği’ olarak adlandırdığı mezarlığı ziyaret etti. Derin ilişki, Trump’ın çekiliyoruz’ açıklamasının ardından Pentagon’un Suriye’de PKK ile ilişkileri daha da geliştirdiğini ortaya koydu. Terörist mezarlığında bir süre kalan ABD askerleri, daha sonra bölgeden ayrıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasının ardından PKK ile ilişkileri daha da derinleştiren Pentagon, işi teröristlerin mezarlığını ziyarete kadar vardırdı. Haseke’de PKK’lılarla birlikte petrol bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, ardından terör örgütünün ‘Xebat Şehitliği’ olarak adlandırdığı mezarlığa gitti. Burada Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir ilk! Ve onaylandı
- İngiliz ajanının dikkat çeken mesajı: Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz
- ABD askerleri PKK mezarlığında
- ABD'den Türkiye sınırında dikkat çeken hamle! Hemen başladılar
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den "Mazlum Kobani" açıklaması: Kişilere destek vermiyoruz