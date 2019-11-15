ABD askerleri PKK mezarlığında

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasının ardından PKK ile ilişkileri daha da derinleştiren Pentagon, işi teröristlerin mezarlığını ziyarete kadar vardırdı. Haseke’de PKK’lılarla birlikte petrol bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, ardından terör örgütünün ‘Xebat Şehitliği’ olarak adlandırdığı mezarlığa gitti. Burada Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.