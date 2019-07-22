22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59:18 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01:16
ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 8 borda numaralı 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma" saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
(AA)
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