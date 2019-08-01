ABD, Afganistan'dan ne zaman çıkacak?

Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, "Barış görüşmelerinde son aşamaya ulaşıldı. Haftaya ABD'li yetkililerle düzenlenecek oturumda bu ülkenin Afganistan'dan nasıl ve ne zaman çıkacağı konusunda anlaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

İki taraf arasında yoğun görüşmelerin devam ettiğini belirten Şahin, şiddet ve çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının planlandığını ifade etti.

"TALİBAN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPARSA BİZ DE YAPARIZ"

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmaya varılma ihtimalinden bahsetmişti.

Halilzad, "Eğer Doha'da Taliban kendi payına düşeni yaparsa biz de kendi üzerimize düşeni yaparız. Böylece aylarca üzerinde çalıştığımız anlaşmayı sonuçlandırırız." ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'ın Barış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Doha'da düzenlenecek Afganlar arası barış görüşmeleri için 15 kişilik heyetin hazırlandığı duyurulmuştu.

Katar'da ABD'yle Taliban arasında son 9 ayda 7 kez görüşme

(AA)