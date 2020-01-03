ABD 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu’ya sevk etti

ABD’nin, 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu’ya sevk ettiği bildirildi.

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.

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