03 Ocak 2020 Cuma 20:46:35 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 20:53:32
ABD 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu’ya sevk etti
ABD’nin 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu’ya sevk ettiği bildirildi.
ABD’nin, 82’nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu’ya sevk ettiği bildirildi.
NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor.
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