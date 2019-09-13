  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6899
  • Euro
    6,2986
  • Altın
    273,7990
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız
TSK ve MİT’ten dev operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT’ten dev operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
AB ülkelerinden İran'a 'nükleer' uyarı AB ülkelerinden İran'a 'nükleer' uyarı
AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna rağmen Antalya'da suya yüzde 20 zam yapıldı AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna rağmen Antalya'da suya yüzde 20 zam yapıldı
BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak
Ziraat Bankası ve VakıfBank kredi faizlerini indirdi Ziraat Bankası ve VakıfBank kredi faizlerini indirdi
"Türk Yıldızları" Eskişehir semalarında prova yaptı "Türk Yıldızları" Eskişehir semalarında prova yaptı
Van'da terör operasyonu Van'da terör operasyonu
TİM Başkanı Gülle: Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu çözeceğini düşünüyoruz TİM Başkanı Gülle: Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu çözeceğini düşünüyoruz
"PKK'ya DHKP-C'ye laf söyleyin dediğimizde tık yok" "PKK'ya DHKP-C'ye laf söyleyin dediğimizde tık yok"
Tacikistan, komşu ülkelere elektrik ihracatını artırdı Tacikistan, komşu ülkelere elektrik ihracatını artırdı
"Bu 13 seçimde AK Parti iktidar olmuşsa, milletimizin istediklerini hayata geçirdiğimiz içindir" "Bu 13 seçimde AK Parti iktidar olmuşsa, milletimizin istediklerini hayata geçirdiğimiz içindir"
Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi
İsrail askerleri Gazze sınırında 15'i gerçek mermiyle 30 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Gazze sınırında 15'i gerçek mermiyle 30 Filistinliyi yaraladı
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
Adana'da cinayet zanlısının evinin taşınmasında saldırı girişimi son anda engellendi Adana'da cinayet zanlısının evinin taşınmasında saldırı girişimi son anda engellendi
FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu
AÖF yaz okulu sınavı yarın saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavına girmek için gerekli belgeler AÖF yaz okulu sınavı yarın saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavına girmek için gerekli belgeler
ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli grupların ticaretini kısıtladığı iddiası ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli grupların ticaretini kısıtladığı iddiası
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar
Fas, ABD'den 209 milyon dolarlık mühimmat alımı yapacak Fas, ABD'den 209 milyon dolarlık mühimmat alımı yapacak
POMEM alımları ne zaman? POMEM PÖH alımı 2019 başvuru şartları haberimizde POMEM alımları ne zaman? POMEM PÖH alımı 2019 başvuru şartları haberimizde
Son Dakika: İş ve ticaret mahkemeleri arşivinde yangın Son Dakika: İş ve ticaret mahkemeleri arşivinde yangın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Eylül 2019 Cuma 20:44:21 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 20:47:07

AB ülkelerinden İran'a 'nükleer' uyarı

AB, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmemesini endişeyle karşıladıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerine aykırı karar ve faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları konuya ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), son raporunda Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğini teyit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin bu gelişmeden derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "ABD'nin 2018 mayısından bu yana uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın anlaşmanın temel yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı sonrasında, nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son gelişmelerin gerginliği azaltmak ve diyaloğu tekrar inşa etmek için diplomatik girişimlerin önemini tekrar ortaya koyduğu belirtildi.

İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olmayan faaliyetlerden kaçınması istenen açıklamada, İran yönetimi, nükleer faaliyetlerin denetimine ilişkin konularda UAEA ile işbirliği yapmaya davet edildi.

İran'ın faaliyetleri

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ