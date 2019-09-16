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16 Eylül 2019 Pazartesi 14:37:43 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:40:36

AB, Saudi Aramco saldırısının netleştirilmesini istiyor

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

 Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, birliğin neden ABD gibi İran'ı hedef göstermediğine yönelik soruyu yanıtladı.      

Kocijancic, "Öncelikli olarak bu korkunç saldırıya ilişkin tüm gerçeklerin tespit edilmesi, daha sonra da kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi gerekiyor." dedi.      

AB'nin, "güçlü bir şekilde itidal çağrısında bulunduğunu" anımsatan Kocijancic, bölgede gerginliğin yükseldiği bu dönemde, saldırıların diyalog ve gerginliği azaltma girişimlerine zarar verdiğini belirtti.      

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı      

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'da silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.      

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.      

 Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.      

 Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.      

(AA)

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