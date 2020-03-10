10 Mart 2020 Salı 13:04:22 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:11:02
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli'ye koronavirüs karantinası
AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin korona virüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı duyuruldu.
Reuters'ın son dakika haberine göre Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, koronavirüs nedeniyle Brüksel'deki evinde önlem amacıyla karantinaya alındı.
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