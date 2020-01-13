  • Bist 100
    120249
  • Dolar
    5,8652
  • Euro
    6,5331
  • Altın
    293,2870
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski eşini öldüren cinayet zanlısından kan donduran mektup! Eski eşini öldüren cinayet zanlısından kan donduran mektup!
'ABD, askerlerin azaltılması konusunda Irak liderliğiyle birlikte çalışacak' 'ABD, askerlerin azaltılması konusunda Irak liderliğiyle birlikte çalışacak'
Fransa yine karıştı! Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı Fransa yine karıştı! Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı
İran'dan İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği sinyali İran'dan İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği sinyali
Edirne'ye şehit acısı düştü Edirne'ye şehit acısı düştü
Kraliçe 2. Elizabeth'ten torununa destek Kraliçe 2. Elizabeth'ten torununa destek
AB: Libya sürecini BM yönetmeli AB: Libya sürecini BM yönetmeli
Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti
Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu
Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'e yoğunlaşacak Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'e yoğunlaşacak
İmamoğlu bir skandala daha imza attı! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar İmamoğlu bir skandala daha imza attı! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti
Kolombiya'daki siyasi parti FARC'ın liderine suikast önlendi Kolombiya'daki siyasi parti FARC'ın liderine suikast önlendi
Merih Demiral'dan Avrupa Şampiyonası için mesaj Merih Demiral'dan Avrupa Şampiyonası için mesaj
Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi veriyor Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi veriyor
İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek
Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu
Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan Berk Suyabatmaz'dan sevgilisi Berrak Tüzünataç'a yeni filmi 'Biz Böyleyiz’ için 10 puan
Mobese gözlük! Mobese gözlük!
Baba yadigarı Kartal havalandı! Baba yadigarı Kartal havalandı!
Suçu cami avlusunda işleyene ekstra ceza Suçu cami avlusunda işleyene ekstra ceza
Terazi güçlü, ikizler duygusal Terazi güçlü, ikizler duygusal
'Kış güzeli' Hande Erçel 'Kış güzeli' Hande Erçel

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ocak 2020 Pazartesi 22:17:01 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 22:18:26

AB: Libya sürecini BM yönetmeli

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Libya'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ancak bu ülkenin yeniden yapılandırılma sürecinin BM tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya'da Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan von der Leyen "Evet, bu doğru yönde atılan bir ilk adım. Ancak bir konsolidasyon, yeniden inşa ve hükümet birliği sürecine ihtiyaç var. Bunun için de uzun bir yol gidilmesi lazım. Ve bu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülündeki bir süreç olmalı" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı, "En önemlisi bu" diye ekledi.

Almanya'da konferans hazırlığı

Almanya 19 Ocat'ta Libya konusunda uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel hafta sonu Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Berlin'de yapılması planlanan konferansın BM öncülüğünde gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Seibert gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca Libya'da varılan ateşkesi "iyi bir karar" olarak niteledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ