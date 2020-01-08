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08 Ocak 2020 Çarşamba 15:21:17 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:50:29

Libya UMH Başkanı Serrac ile AB Konseyi Başkanı görüştü

Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Michel ile Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac bir görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'la Brüksel'de bir araya geldi. 

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Michel ile Serrac öğle saatlerinde Brüksel'de görüştü. 

Temaslar için Brüksel'de bulunan Serrac'ın Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi bekleniyor.

AA

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