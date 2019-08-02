AB Komisyonu Başkanı'ndan göç açıklaması: Yeni bir anlaşma önermek istiyorum

Başbakan Conte, von der Leyen'e, AB'yi vatandaşlarına daha da yakınlaştırması gerektiğini söyleyeceğini belirterek, "Avrupa'yı daha etkili kılmalıyız. Vatandaşların taleplerine nasıl somut ve yeterli çözümler sunacağını bilen bir Avrupa'ya kendimizi daha fazla adamak zorundayız. İtalya, bu değişimde başrol oynamak istiyor." ifadesini kullandı.

Conte, başta İtalya olmak üzere kıtanın güneyini yeniden harekete geçirmeleri gerektiğine işaret ederek, bu konuda hem AB'nin desteğini hem de AB'den güçlü bir ekonomik portföy sunmasını beklediklerini dile getirdi.

AB üyesi devletlerin düzensiz göç ve sığınma başvurularında, üye ülkelerin nasıl bir uygulamada bulunacaklarını belirleyen Dublin Anlaşması'nı da gündeme getiren Conte, "Dublin Anlaşması'nın en uygun şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Göç akınları sadece ilk varış ülkesi olan ülkelerin omzuna yüklenemez." diye konuştu.

- "Yeni bir anlaşma önermek istiyorum"

Ursula von der Leyen de İtalya'nın AB'de önemli rol oynadığını ifade ederek, yeni komisyonun izleyeceği yolu tartışmak ve sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için Roma'ya geldiğini aktardı.

Von der Leyen, başkan olarak ilk amacının Avrupa'daki kuzey-güney ve küçük-büyük ülkeler şeklindeki bölünmelerin üstesinden gelmek olduğunu ifade etti.

Coğrafi konumu itibarıyla, düzensiz göç konusuyla en çok uğraşan ülkelerden İtalya'ya bu hususta önemli mesajlar veren von der Leyen, şunları söyledi:

"Düzensiz göç ve iltica konularında yeni bir anlaşma önermek istiyorum. Yeni bir çözüme ihtiyacımız var. Prosedürlerimizin etkili ama aynı zamanda insani olmasını istiyoruz. Bu kolay bir iş değil ancak hepimiz kolay bir çözüm olmadığını anladık. Yük paylaşımını yeniden gözden geçirmek gerekiyor. İtalya, İspanya ve Yunanistan'ın coğrafi durumu ortada. Dayanışmayı temin etmek esastır ancak bu asla tek taraflı bir süreç değil."

AB Komisyonunun yeni başkanı, iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa olarak daha hırslı adımlar atmaları gerektiğini de kaydetti.

Von der Leyen, AB Komisyonu Başkanı olarak görevine 1 Kasım'da başlayacak.



(AA)