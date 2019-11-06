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06 Kasım 2019 Çarşamba 16:06:36 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 16:07:11

AB, İngiltere'den komisyon üyesi adayı istiyor

Görevi devralacak yeni AB yönetimi, İngiltere'den komisyon üyeliği için aday göstermesini istedi.

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde olan İngiltere'nin son erteleme sonrasında yeni komisyon için aday göstermesi talep edildi.

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in Başsözcü Yardımcısı Dana Spinant, günlük basın toplantısında, İngiltere'den yeni komisyon için adaylar sunmasının istendiğini duyurdu.

Spinant, "Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir mektup göndererek yeni komisyon için adaylar sunmasını istedi." açıklamasında bulundu.

Yeni komisyonda cinsiyet eşitliği oluşması için İngiltere'den kadın adaylar sunmasını istediklerini aktaran Spinant, Johnson yönetiminin hızlı bir şekilde cevap vermesini beklediklerini söyledi.

Spinant, İngiltere'nin yanı sıra yeni komisyonunun Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması için Romanya'nın da yeni adayını sunması gerektiğini yineledi.

AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etmişti. Bu durumda, İngiltere 1 Aralık'ta görevi devralması öngörülen yeni komisyon başladığında AB üyesi olmaya devam edecek. AB anlaşmalarına göre üye ülkelerin komisyonda bir üyeyle temsil edilmesi gerekiyor.

(AA)

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