"AB Filistin devletini tanımalı"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım’da, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasadışı olarak görmediklerini duyurmuştu. ABD, dünyada büyük tepki çeken açıklamayla, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde inşa edilen Yahudi yerleşimleri “yasal” kabul eden ilk ülke oldu.

HAKLARINI TANIMALIYIZ

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD’nin kararına tepki göstererek, Avrupa Birliği’nin Filistin devletini tanıması gerektiğini söyledi. Asselborn, “Filistin’i devlet olarak tanımak ne bir iyilik ne de sınırsız yetki vermek; sadece Filistin halkının kendi devletiyle ilgili haklarını tanımak anlamına geliyor. Bu İsrail karşıtı bir tavır anlamına da gelmiyor” dedi.

YÜZDE 51’İNİ İŞGAL ETTİ

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252, Doğu Kudüs’te 10 yasadışı yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 640 bin Yahudi yerleşimci ikâmet ediyor. İşgalin boyutlarını son yıllarda giderek artıran İsrail, Batı Şeria topraklarının yüzde 51.6'sını ele geçirdi. Ayrıca İsrail, Batı Şeria'nın yüzde 20'sini “devlet arazisi” adı altında kontrol ediyor Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasadışı kabul ediliyor.