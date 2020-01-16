  • Bist 100
    121154
  • Dolar
    5,8553
  • Euro
    6,5329
  • Altın
    292,2790
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Belhanda'dan flaş transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacağım Belhanda'dan flaş transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacağım
Hafter ateşkesi sürdürmeye hazır Hafter ateşkesi sürdürmeye hazır
Suriye’nin Telabyad ilçesinde patlama! Yaralılar var Suriye’nin Telabyad ilçesinde patlama! Yaralılar var
Konya Belediye Başkanı, kendi kripto parasını basmak istiyor Konya Belediye Başkanı, kendi kripto parasını basmak istiyor
Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı ve İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı ve İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi
Devleti dolandıran piskopostan 700 bin dolarlık vurgun Devleti dolandıran piskopostan 700 bin dolarlık vurgun
Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu
Almanya Savunma Bakanlığı onayladı: ABD, bizi tehdit etti Almanya Savunma Bakanlığı onayladı: ABD, bizi tehdit etti
Avustralya’da deve katliamı! 5 bini öldürüldü, hayvanseverler suskun Avustralya’da deve katliamı! 5 bini öldürüldü, hayvanseverler suskun
Bilim insanları galaksimizin merkezinde garip nesneler keşfetti Bilim insanları galaksimizin merkezinde garip nesneler keşfetti
Rusya: ABD'nin pervasız eylemleri Orta Doğu'da felaketlere yol açtı! Rusya: ABD'nin pervasız eylemleri Orta Doğu'da felaketlere yol açtı!
Galatasaray'a şok da Mustafi'den! Mikel Arteta transfere engel oldu Galatasaray'a şok da Mustafi'den! Mikel Arteta transfere engel oldu
İstanbul'da korkunç olay: 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı İstanbul'da korkunç olay: 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı
AB: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları daha fazla can kaybına yol açıyor AB: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları daha fazla can kaybına yol açıyor
Kepez’de açılan Halk Et bir ayda 14 ton et sattı Kepez’de açılan Halk Et bir ayda 14 ton et sattı
Zihinsel engelli kadına tecavüzden yargılanan 3 kişi beraat etti: Fiilin zorla gerçekleştiğine dair delil yok Zihinsel engelli kadına tecavüzden yargılanan 3 kişi beraat etti: Fiilin zorla gerçekleştiğine dair delil yok
Mobilyada ihracat arttı, sektör istihdama odaklandı Mobilyada ihracat arttı, sektör istihdama odaklandı
Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? Bir Zamanlar Çukurova Müjgan kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli?
İş dünyası faiz indiriminden memnun İş dünyası faiz indiriminden memnun
Rusya'nın petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etme girişimine PKK/PYD engeli Rusya'nın petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etme girişimine PKK/PYD engeli
2020 ihracat hedefi 190 milyar dolar 2020 ihracat hedefi 190 milyar dolar
Dusko Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor Dusko Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
Bakan Koca'dan tayin ile yer değişikliğinde yeni dönem açıklaması Bakan Koca'dan tayin ile yer değişikliğinde yeni dönem açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ocak 2020 Perşembe 15:53:43 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 15:58:20

AB: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları daha fazla can kaybına yol açıyor

Esed Rejimi ve Rusya'nın İdlib'teki saldırılarının daha fazla can kaybına yol açtığını belirten Avrupa Birliği, mevcut durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, birliğin Suriye'de öncelikli olarak İdlib'deki duruma odaklandığını ifade etti.      

Astana Süreci kapsamında ateşkesin uygulanmasının önem taşıdığına işaret eden Stano, sivillere de yardımın ulaşması için çabaların artırılması gerektiğini kaydetti.      

 "ENDİŞE VERİCİ"

Stano, "Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın ayrım yapmaksızın süren saldırıları daha fazla can kaybına yol açıyor. Mevcut durum çok endişe verici." dedi.      

"ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR"

Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkesi hiçe sayarak, sivil yerleşimlere dün hava saldırılarına yeniden başlamıştı. İdlib'in merkezini hedef alan rejim saldırısında 15 sivil ölmüştü.      

Rejim, İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın hava desteğiyle sabah erken saatlerde de İdlib'in doğusuna operasyon başlatmış ve askeri muhaliflerin kontrolündeki Muveyha ve Ebu Cirryf köylerini ele geçirmişti.      

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.      

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı, taraflara bu yönde çağrı yapıldığını ve 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.      

 İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ordusu ve İran destekli teröristler, 2019'un başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.      
               

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ