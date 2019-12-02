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02 Aralık 2019 Pazartesi 16:03:11 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 16:03:51

AB, Doğu Akdeniz'deki tek taraflı tutumunu sürdürüyor

Brüksel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun adımlarını taraflı yorumlarken, müzakereye açık olduğu açıklamasına kulak tıkamaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına ilişkin, Türkiye'ye "iyi komşuluk ilişkilerine uyma" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Anlaşmazlık ne olursa olsun, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmalı." dedi.

Stano, AB'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye'ye dair tutumunu koruduğunu belirterek diyalog ve müzakere çağrısında bulundu.

Türkiye müzakereden yana

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 27 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin Libya'yla imzalanan anlaşma hakkındaki soruya cevabında, anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarının batıdaki sınırlarının bir bölümünün belirlendiğini bildirmişti.

Aksoy, "Nitekim, Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırmıştır ve halen de görüşmelere hazırdır. Ancak Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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