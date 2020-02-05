AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı
Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle iki Türk vatandaşına yaptırım uygulama konusunda anlaştı.
Salı günü alınan karara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) görev yapan söz konusu iki kişiye seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak.
Yaptırım metninin 17 Şubat'ta son halini bularak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması bekleniyor.
Avrupa Birliği diplomatları geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına cevap olarak aralarında yaptırımların da bulunduğu tedbirler listesi üzerinde anlaşmıştı.
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında gerçekleştirdiği doğal gaz arama çalışmalarının 'yasa dışı' olduğunu iddia ediyor.
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- AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı
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