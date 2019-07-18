"AB Brexit'i beş yıl ertelemeyi önerdi"
Birleşik Krallık fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, Avrupa Birliğinin (AB) Birleşik Krallık'a 2018 yılında ülkenin AB'den ayrılışını beş yıl ertelemeyi ve bu süre içinde Avrupa için yeni bir anlaşma yapılmasını önerdiğini açıkladı.
BBC´ye konuşan Lidington, Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Martin Selmayr´ın kendisine, "Sürecin nasıl ilerleyeceğine bakacağız. Birleşik Krallık ile Fransa ve Almanya'nın bir araya gelmesinin ardından sonraki durumu değerlendireceğiz ve Avrupa için yeni bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı tartışalım" dediğini söyledi.
Programda, Selmayr, AB´nin Birleşik Krallık´ın birlikten anlaşmasız olarak ayrılmak için hazır olmadığını farkettiğini söyledi ve AB'nin anlaşmasız bir Brexit için gerekli önlemleri aldığını ekledi.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız
- Suudi Arabistan'dan flaş karar: Şş yerleri namaz vakti de açık olabilecek
- Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor
- IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu
- Hindistan'daki selde ölü sayısı artmaya devam ediyor