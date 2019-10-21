AB Brexit anlaşmasını onaylamaya hazırlanıyor

  • Bist 100
    97302.9
  • Dolar
    5,8337
  • Euro
    6,5098
  • Altın
    279,8720
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bursaspor'da şok! Eski başkan ihraç ediliyor Bursaspor'da şok! Eski başkan ihraç ediliyor
Hakim savcı alımı sınavı 2019 ne zaman? Hakim savcı alımı sınavı başvuru şartları neler? Hakim savcı alımı sınavı 2019 ne zaman? Hakim savcı alımı sınavı başvuru şartları neler?
Terör örgütü YPG/PKK'dan İsrail hamlesi! Terör örgütü YPG/PKK'dan İsrail hamlesi!
Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak: 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman? Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak: 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman?
Rusya: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin PKK/PYD'ye tanıdığı 120 saatlik sürenin sonrasını konuşacak Rusya: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin PKK/PYD'ye tanıdığı 120 saatlik sürenin sonrasını konuşacak
Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı ortaya çıktı Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı ortaya çıktı
Muvazzaf astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Muvazzaf astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Göztepe'nin santrforları suskunluğa büründü Göztepe'nin santrforları suskunluğa büründü
NBA'in "en"leri NBA'in "en"leri
Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'a destek mesajı Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'a destek mesajı
Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya
YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you! YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you!
Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem
YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you! YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you!
Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak
Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur hangi kanalda, hangi günler? Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur hangi kanalda, hangi günler?
Türk gözlemciler UEFA organizasyonlarında görev yapacak Türk gözlemciler UEFA organizasyonlarında görev yapacak
Club Brugge'de sürpriz Mbaye Diagne kararı Club Brugge'de sürpriz Mbaye Diagne kararı
Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de sürpriz gelişme Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de sürpriz gelişme
UEFA Başkanı Ceferin'den tarihi karar UEFA Başkanı Ceferin'den tarihi karar
Zalim İstanbul 15. yeni bölümde neler oldu? Zalim İstanbul Nedim yürüyebiliyor mu? Zalim İstanbul 15. yeni bölümde neler oldu? Zalim İstanbul Nedim yürüyebiliyor mu?
Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor
Zidane'ın yerine Mourinho ve Allegri düşünülüyor Zidane'ın yerine Mourinho ve Allegri düşünülüyor
Beşiktaş'ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sevinci Beşiktaş'ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sevinci

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:49:30 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:55:25

AB Brexit anlaşmasını onaylamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile geçen hafta varılan yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasını onaylamak için süreci başlattı.

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, İngiltere'nin erteleme talebini içeren mektubun ulaşmasının ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın 27 üye ülke lideriyle istişarelere başladığını açıkladı.       

AB'nin İngiltere'deki gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Andreeva, "Londra yönetiminin atılacak adımlar konusuna netlik kazandırmasını bekliyoruz." diye konuştu.      

"AB tarafında anlaşmayı onaylamaya ilişkin süreç başlatıldı." diyen Andreeva, AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'in bu çerçevede hem büyükelçilere hem de Avrupa Parlamentosu'na (AP) bilgi verdiğini ifade etti.      

 - Erteleme talebi      

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarma sözüne rağmen Brüksel'den üç aylık erteleme talebinde bulunmuştu. Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen Johnson, mektuba imza atmamış, Brüksel'e gönderdiği diğer bir mektupta da yeni bir ertelemenin neden "kötü bir fikir" olduğunu izah etmişti.      

Johnson, AB ile vardığı anlaşmayı 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçirmeyi başarırsa, yeni bir ertelemeye gerek kalmayacak. Ancak parlamentonun anlaşmaya onay vermemesi veya AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda İngiltere, ay sonunda AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.      
- Johnson'ı erteleme istemeye mecbur bırakan yasalar      

İngiltere Parlamentosu, 37 yıl sonra ilk kez bir cumartesi günü toplanarak yeni Brexit anlaşmasını görüşmüştü.      

Görüşmelerin ardından Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un kararıyla anlaşmadan önce bir değişiklik önergesi oylanmıştı.      

Anlaşma üzerine yapılacak oylamanın Brexit için gerekli tüm yasal düzenlemeler geçene kadar ertelenmesini içeren değişiklik, 306'ya karşı 322 oyla kabul edilmişti.      

Parlamento, geçen ay da 19 Ekim saat 23.00'a kadar Brexit anlaşmasının kabul edilmemesi durumunda olası bir anlaşmasız ayrılığı önlemek için hükümeti yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan tasarıya onay vermişti.      

31 Ekim'de ülkeyi AB'den çıkaracağını söyleyen Johnson, oylama sonunda yaptığı açıklamada, "AB ile bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim ve yasalar da beni buna zorlayamaz." demişti.      

- Yeni anlaşma      

İngiltere ile AB, geçen perşembe günü Brexit konusunda yeni bir anlaşmaya varmıştı. Daha önce 3 kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan Kuzey İrlanda'ya ilişkin "tedbir maddesi" kaldırılarak, yeni bir düzenlemeye yer verilmişti.      

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı ancak İngiltere'de seçmenlerin yüzde 46'sı, Galler'de yüzde 47'si, Kuzey İrlanda'da yüzde 56'sı, İskoçya'da ise yüzde 62'si AB üyeliğinin devamından yana oy kullanmıştı.      

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart olan Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ