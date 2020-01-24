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24 Ocak 2020 Cuma 12:00:06 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:04:12

AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasını imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasını imzaladı.

Michel, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bazı şeyler değişecek ancak dostluğumuz baki. Ortak ve müttefikler olarak yeni bir sayfa açıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen ise Brexit anlaşmasının taraflarınca imzalanmasının Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmasının yolunu açtığını kaydetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor. AP'nin 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenecek Genel Kurul'da anlaşmayı oylaması bekleniyor. Bunun ardından AB Konseyi'nin tüm Birlik adına yazılı bir karar kabul etmesi gerekiyor.

İngiltere'nin AB'den 31 Ocak'ta ayrılması bekleniyor.

Brexit
İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

(AA)

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