AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, kıta genelinde her üç kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi.

Mogherini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Kadına yönelik şiddetin esasen tüm insanlığı hedef aldığını vurgulayan Mogherini, "Buna ne dünyada ne de Avrupa'da müsaade etmeliyiz ancak tüm kararlılığımıza rağmen bu zorluğun üstesinden gelmeye çok uzağız." ifadesini kullandı.

Mogherini, sorunun "alarm verici" düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'da her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Kıtada cinsel istismar ve kaçakçılığa maruz kalan mağdurların hemen hemen hepsi kadınlardan oluşuyor." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası toplum ve AB olarak kadınları hedef alan şiddete karşı çıkmanın ortak sorumluluk olduğunun altını çizen Mogherini, Birliğin bu konudaki kararlı çalışmalarını sürdüreceğine işaret etti.

(AA)