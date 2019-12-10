  • Bist 100
    108011
  • Dolar
    5,7972
  • Euro
    6,4239
  • Altın
    274,0530
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sokak ortasında cinayetin katil zanlısı böyle yakalandı Sokak ortasında cinayetin katil zanlısı böyle yakalandı
Batman’da katil zanlısı böyle yakalandı Batman’da katil zanlısı böyle yakalandı
Bakan Kurum: Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazlasını yapmaya kararlıdır Bakan Kurum: Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazlasını yapmaya kararlıdır
Efsane oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında Efsane oyuncu Kirk Douglas 103 yaşında
Dünyanın en genç başbakanına Finlandiya Parlamentosundan onay Dünyanın en genç başbakanına Finlandiya Parlamentosundan onay
KKTC’den flaş "üçlü çete" açıklaması: AB gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur KKTC’den flaş "üçlü çete" açıklaması: AB gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur
AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi
AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi
BBC Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı BBC Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddialarına duyarsız kalmakla suçlandı
İran'daki internet kesintinin ülkeye günlük zararı 176 milyon dolar İran'daki internet kesintinin ülkeye günlük zararı 176 milyon dolar
Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda kalan göçmenler taşınıyor Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda kalan göçmenler taşınıyor
Çiğ köfte dürüme uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı Çiğ köfte dürüme uyuşturucu koyan şahıs tutuklandı
Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi
Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den flaş açıklama: Görüşme fırsatımız olabilir Milli Muharip Uçak projesiyle ilgili Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den flaş açıklama: Görüşme fırsatımız olabilir
THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı
Trabzon kruvaziyer turizmine yöneliyor Trabzon kruvaziyer turizmine yöneliyor
Balıkçılar bu yıl palamutta umduğunu bulamadı Balıkçılar bu yıl palamutta umduğunu bulamadı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi
Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanına gelen bir milyonuncu yolcuya tören Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanına gelen bir milyonuncu yolcuya tören
Alkaş’tan 'Yabancıya konut satışını kısa vadede 100 bine çıkarabiliriz' öngörüsü Alkaş’tan 'Yabancıya konut satışını kısa vadede 100 bine çıkarabiliriz' öngörüsü
ATV Müge Anlı'ya kızını aramaya geldi başka bir kayıp dosyasını açtı! ATV Müge Anlı'ya kızını aramaya geldi başka bir kayıp dosyasını açtı!
Türk savunma sanayisi gücünü Kuveyt'e taşıdı Türk savunma sanayisi gücünü Kuveyt'e taşıdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Aralık 2019 Salı 17:17:24 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 17:17:55

AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi

29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar avroluk fon sağlama taahhüt edilirken 18 Mart'ta ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avroluk kısmını aktardı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, sığınmacıları desteklemek için kurulan AB fonuna toplam 6 milyar avronun tahsis edildiğine dikkat çekilerek, fon kapsamında 4,3 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Fon kapsamında çeşitli projelere 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar avroluk ödeme yapılmasının beklendiği belirtilen değerlendirmede bu rakamın 2020 sonunda 4 milyar avroyu bulacağı ifade edildi ve fonun tamamının Türkiye'deki sığınmacılara aktarılmasının ise en geç 2025 yılında gerçekleşeceğine işaret edildi.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt ederken 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin taahhütlerini yerine getirmesi çağrısını değişik uluslararası platformlarda dile getiriyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ