15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 19:29:53
8 saat uykuya 5 de şekerleme!
Kariyerinin son basamaklarına doğru ilerlemesine rağmen genç futbolculara taş çıkartan Cristiano Ronaldo'nun uyguladığı sıkı diyetin yanı sıra uykusuna da özel önem verdiği ortaya çıktı.
Ünlü futbolcu, günde 6 öğün azar azar yiyor. Ayrıca 8 saatlik uykunun dışında günde 5 kez şekerleme yapıyor.
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