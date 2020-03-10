70 kişi enkaz altında kalmıştı. Çin'den üzücü haber geldi

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde çöken karantina otelinin enkazından 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan 59 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. 7 Mart'tan bu yana çalışmaların sürdüğü ve enkaz altında şu anda 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına katılan polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin araştırmalarının sürdüğü belirtildi.

DEPREM OLUYOR



Enkaz altından kurtarılan Dong Lın, “Bina aniden çökmeye başladığında eşimle televizyon izliyorduk. Tepki veremeden tüm bina yıkıldı. Eşime deprem oluyor diye bağırdım ama onu bulamadım. Hemen yanımda sıkıştığını biliyordum. Vücudum yatakta sıkışıp kaldı. Orada 3 saatten fazla bekledik. Muhtemelen kurtarılmayı bekleyen çok fazla insan vardı ve bu çok zordu. Ekipler her iki uçtan başlayıp ortaya doğru kurtarmaya başladı. Bir kişinin her iki taraftan arama yapamazsınız çok uzun sürecek. Her biriniz bir odaya girin” dediğini duydum ve bunu duyduğumda kurtarılacağımızı anladım” ifadelerini kullandı.

ANNE VE OĞLU 52 SAAT SONRA KURTARILDI

Arama kurtarma ekipleri dün gece bir anne ve 10 yaşındaki oğlunun yerini tespit etti. Anne ve oğlu kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sabaha karşı olaydan 52 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

(İHA)