60 bin kişilik emeklilik kutlaması

ÇALIŞANLARI YALNIZ BIRAKMADI

1999 yılında Alibaba’yı kurarak büyük bir servetin sahibi olan Jack Ma, önceki gün emekliliğe ayrıldığını açıklamıştı. Dün 20 yıl önce kurduğu şirketine ve çalışanlarına veda etmek için sahneye çıkan Ma, yaklaşık 60 bin kişinin doldurduğu olimpiyat stadında, unutulmaz bir rock konseri verdi. Aynı zamanda 55. yaş gününü de kutlayan milyarder işadamına, şirketin kurucusu Lucy Peng ve teknoloji departmanının CEO’su Wang Jian da eşlik etti.

ROCK STAR GİBİ VEDA ETTİ

İlk bilgisayarını ancak 33 yaşında alabilen ve kariyerine İngilizce öğretmeni olarak başlayan Jack Ma’nın kendi dairesinde kurduğu online pazaryeri, 2014’te, tarihin en büyük halka arzıyla New York Borsası’nda işlem görmeye başladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dört saat süren kutlamalar sırasında gözyaşlarını tutamayan Ma, bunun bir son anlamına gelmediğini belirterek, “Alibaba’yı kurduğumda bu işi hayatımın sonuna kadar yapmayacağımı biliyordum. Tekrar öğretmenlik yapmak istiyorum. Yaşam kısa ve her türlü deneyimi yaşamalısınız. Ofisimde değil, kumsalda ölmek istiyorum” dedi. Emekliye ayrılacağını geçen yıl basına duyuran işadamı, 2020 yılı genel kurul toplantısına kadar şirketin yönetim kurulunda yer almaya devam edecek.