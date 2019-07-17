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17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:24:33 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:25:02

6 ülkeden ortak Libya açıklaması

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır ve BAE yönetimleri, Libya'nın Trablus bölgesinde devam eden şiddet olaylarının ve ayrışmanın bir an önce sonlandırılması için çağrıda bulundu.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır ve BAE dışişleri bakanlıklarının ortak yazılı açıklamasında, Libya'daki durumdan endişe edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mısır, Fransa, İtalya, BAE, İngiltere ve ABD hükümetleri, Libya'nın Trablus bölgesinde devam eden düşmanlıklardan derin endişe duymakta, gerilimin düşürülmesi ve mevcut çatışmaların sonlandırılması için çağrıda bulunmakta ve BM öncülüğünde müzakere sürecinin bir an önce hayata geçirilmesini teşvik etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Libya'da askeri çözüm olamaz"
"Libya'da askeri hiçbir çözüm olamaz." vurgusunun yapıldığı açıklamada, son çatışmalarda bin 100 kadar kişinin hayatını kaybettiğine ve 100 binden fazla kişinin yerinden edildiğine dikkat çekildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

(AA)

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